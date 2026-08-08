Защитник Челси - об украинце Мудрике: настоящий чудак

- Миша — настоящий чудак. Его трудолюбие просто невероятное, поэтому я нисколько не удивлён.
Он всё это время работал. Я знаю, что он тренировался отдельно, знаю ребят, с которыми он занимался. Его трудолюбие феноменально, - приводит слова Адарабиойо Football.London
Напомним, что осенью 2024 года футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик был отстранен от профессионального спорта из-за допинга. В августе текущего года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию вингера и он может вновь выступать на профессиональном уровне.
Всего на счету Мудрика 53 матча в составе лондонского клуба и 5 забитых мячей. Ранее он выступал за донецкий "Шахтер" и киевский "Арсенал". В составе национальной команды он вышел на поле в 28 встречах.