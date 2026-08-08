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Михаил Кержаков назвал самого неудобного для "Зенита" соперника. Это не "Краснодар" и не "Спартак"

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков ответил на вопрос, кто для команды является наиболее неудобным соперником.
Фото: ФК "Зенит"
"Это ЦСКА. За последние лет 10 трудно вспомнить хотя бы две-три игры, когда мы выиграли бы достаточно легко.

Обычно это тяжелая бескомпромиссная борьба", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".

"Зенит" сыграет против московского ЦСКА в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" Начало игры запланировано на 16:30 по петербургскому времени.

По итогам двух сыгранных туров сине-бело-голубые набрали 6 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата.

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