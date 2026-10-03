Гришин назвал виновных в скандале Роналду и Жезуша: некрасиво получилось

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"Виноваты обе стороны. Мы слышали историю, что Жезуш пообещал Роналду, что он будет играть. Когда такому футболисту обещаешь минуты и не выпускаешь его… С тренерской точки зрения Жезуш сделал правильно. Но такого футболиста тогда лучше не брать в сборную, если на него не рассчитываешь", — заявил Гришин.