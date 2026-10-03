Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
16:00
АлбанияНе начат
Эстония
19:00
ЛюксембургНе начат
Исландия
19:00
БолгарияНе начат
Хорватия
19:00
АнглияНе начат
Беларусь
19:00
Сан-МариноНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
НамибияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
11:00
БалтикаНе начат
Локомотив
11:30
ОренбургНе начат
Факел
14:30
ВитебскНе начат
Ростов
17:00
КраснодарНе начат
Оренбург
17:00
ТекстильщикНе начат

Гришин назвал виновных в скандале Роналду и Жезуша: некрасиво получилось

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что ответственность за конфликт Криштиану Роналду с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем лежит на обеих сторонах.
Фото: Reuters
Гришин заявил, что Жезуш не должен был обещать Роналду игровое время, если не был уверен, что выпустит форварда на поле. При этом действия тренера с точки зрения выбора состава эксперт назвал правильными.

"Виноваты обе стороны. Мы слышали историю, что Жезуш пообещал Роналду, что он будет играть. Когда такому футболисту обещаешь минуты и не выпускаешь его… С тренерской точки зрения Жезуш сделал правильно. Но такого футболиста тогда лучше не брать в сборную, если на него не рассчитываешь", — заявил Гришин.

По мнению экс-футболиста, произошедшее негативно сказалось на имидже сборной Португалии. Он также подчеркнул, что 41-летний Роналду заслуживает провести прощальный матч за национальную команду.

"Роналду в той ситуации в матче с Норвегией ничего бы не испортил. Это неприятная история для имиджа сборной Португалии. Роналду заслуживает прощальный матч. Без него Португалия выиграла, но некрасиво получилось. Как по мне, тренер ничего не должен был обещать", — добавил Гришин.

Ранее Роналду сообщил, что покинул расположение сборной Португалии после пресс-конференции Жезуша, который не гарантировал ему место в основном составе. Форвард не принял участия в матче с Норвегией.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится