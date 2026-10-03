Червиченко призвал не недооценивать Намибию перед матчем с Россией: могут показать результат, которого не ждешь

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"Такие команды тем и интересны, что они могут показать результат, который совершенно не ждешь от них. Плюс там можно кого-то присмотреть, может быть, не очень дорого для наших клубов. Именно под таким углом я на это и смотрю", — добавил Червиченко.