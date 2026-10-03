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Червиченко призвал не недооценивать Намибию перед матчем с Россией: могут показать результат, которого не ждешь

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Намибии.
Фото: Youtube.com/MatchTV
Червиченко считает, что встречи с африканскими сборными могут преподносить сюрпризы. По его словам, футболисты таких команд мотивированы проявить себя, поэтому заранее оценивать уровень соперника только по его статусу не стоит.

"Африканские команды всегда интересны тем, что там обычно выходят здоровые ребята, непонятные, которые хотят себя проявить. Вы помните, как все угорали, когда говорили про сборную Кабо-Верде? Никто толком раньше о них не слышал. А посмотрите, как хорошо они показали себя на чемпионате мира", — заявил Червиченко.

Экс-президент "Спартака" добавил, что подобные матчи могут быть полезны и российским клубам с точки зрения поиска потенциальных новичков.

"Такие команды тем и интересны, что они могут показать результат, который совершенно не ждешь от них. Плюс там можно кого-то присмотреть, может быть, не очень дорого для наших клубов. Именно под таким углом я на это и смотрю", — добавил Червиченко.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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