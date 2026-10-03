Гришин назвал главную проблему "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"

"Пауза пойдет на пользу "Краснодару". "Динамо" от нее в минусе. На игре "Краснодара" сказалась потеря Кривцова — не было связующей десятки. Раньше им был Сперцян. Его заменил Кривцов, но получил травму. "Краснодар" не смог ему найти замену", — заявил Гришин.
Несмотря на серию из трех ничьих, "Краснодар" сохраняет первое место в чемпионате России. После девяти туров команда набрала 21 очко.
"Спартак", ЦСКА и "Динамо" имеют по 19 баллов, а "Зенит" с 18 очками идет пятым.
10 октября "Краснодар" примет "Зенит" в матче десятого тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"