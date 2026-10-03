Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
16:00
АлбанияНе начат
Эстония
19:00
ЛюксембургНе начат
Исландия
19:00
БолгарияНе начат
Хорватия
19:00
АнглияНе начат
Беларусь
19:00
Сан-МариноНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
НамибияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
11:00
БалтикаНе начат
Локомотив
11:30
ОренбургНе начат
Факел
14:30
ВитебскНе начат
Ростов
17:00
КраснодарНе начат
Оренбург
17:00
ТекстильщикНе начат

Гришин назвал главную проблему "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что международная пауза пойдет на пользу "Краснодару", который не может полноценно заменить травмированного Никиту Кривцова.
Фото: ФК "Краснодар"
Гришин обратил внимание на последние результаты лидера РПЛ. "Краснодар" три тура подряд завершил вничью, а одной из причин спада экс-футболист считает отсутствие Кривцова.

"Пауза пойдет на пользу "Краснодару". "Динамо" от нее в минусе. На игре "Краснодара" сказалась потеря Кривцова — не было связующей десятки. Раньше им был Сперцян. Его заменил Кривцов, но получил травму. "Краснодар" не смог ему найти замену", — заявил Гришин.

Несмотря на серию из трех ничьих, "Краснодар" сохраняет первое место в чемпионате России. После девяти туров команда набрала 21 очко.

"Спартак", ЦСКА и "Динамо" имеют по 19 баллов, а "Зенит" с 18 очками идет пятым.

10 октября "Краснодар" примет "Зенит" в матче десятого тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится