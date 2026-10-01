"Быть на вторых ролях - не для него". Медведев - о завершении карьеры Дзюбы

Быть на вторых ролях, выходить на замену — не для него. Поэтому он и закончил профессиональную футбольную карьеру", - сказал Медведев.
Ранее сегодня, 1 октября, 38-летний центрфорвард Артем Дзюба сообщил о решинии завершить профессиональную карьеру. Однако нападающий не исключил возможности выступить в будущем за какой-нибудь клуб в розыгрыше Кубка России.
Напомним, последним клубом в карьере Дзюбы стал тольяттинский "Акрон", цвета которого он защищал с 2024 года. В составе тольяттинской команды он провел 52 матча, в которых записал на свой счет 18+12 по системе гол плюс пас, став также лучшим бомбардиром в истории красно-черных.
Источник: Sport24