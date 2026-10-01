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"Быть на вторых ролях - не для него". Медведев - о завершении карьеры Дзюбы

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на решение нападающего Артема Дзюбы завершить карьеру.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем — игрочище, снайпер, бомбардир, навсегда вошедший в историю российского футбола. В чемпионствах "Зенита", начиная с сезона 2018/2019, его огромный вклад. И не только победными голами, голевыми и предголевыми пасами, но и в создании победного настроя в раздевалке и на тренировках.

Быть на вторых ролях, выходить на замену — не для него. Поэтому он и закончил профессиональную футбольную карьеру", - сказал Медведев.

Ранее сегодня, 1 октября, 38-летний центрфорвард Артем Дзюба сообщил о решинии завершить профессиональную карьеру. Однако нападающий не исключил возможности выступить в будущем за какой-нибудь клуб в розыгрыше Кубка России.

Напомним, последним клубом в карьере Дзюбы стал тольяттинский "Акрон", цвета которого он защищал с 2024 года. В составе тольяттинской команды он провел 52 матча, в которых записал на свой счет 18+12 по системе гол плюс пас, став также лучшим бомбардиром в истории красно-черных.

Источник: Sport24

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