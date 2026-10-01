Скауты "МЮ" и "Челси" посетят матч "Галатасарая" ради Батракова - источник

Представители клубов АПЛ будут наблюдать за игрой российского полузащитника Алексея Батракова вживую.

Фото: ФК "Галатасарай"

13 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и испанской "Барселоной". Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе "РАМС Парк".



Как сообщает источник, скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед" посетят эту встречу, чтобы оценить игру Алексея Батракова.



Российский полузащитник выступает за "Галатасарай" с 20 августа. На его счету 5 матчей и 1 голевая передача за клуб.



Источник: Haber7

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