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Мостовой выразил свое мнение по возможному возвращению Головина в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Александра Головина в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой считает, что Александру Головину стоит играть в зарубежном чемпионате еще несколько лет.

"Человек каждый год играет в сильном чемпионате и Лиге чемпионов. Он и является одним из лучших наших футболистов. Пусть спокойно играет в Европе и получает удовольствие. В РПЛ он может вернуться в 35–36 лет", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Александр Головин перешел из российского ЦСКА во французское "Монако" летом 2018 года. Всего за зарубежный клуб хавбек провел 273 матча, забил 40 голов и отдал 48 результативных передач.

Ранее футболист и его агент сообщали, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им этим летом.

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