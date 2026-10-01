Мостовой выразил свое мнение по возможному возвращению Головина в РПЛ

"Человек каждый год играет в сильном чемпионате и Лиге чемпионов. Он и является одним из лучших наших футболистов. Пусть спокойно играет в Европе и получает удовольствие. В РПЛ он может вернуться в 35–36 лет", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Александр Головин перешел из российского ЦСКА во французское "Монако" летом 2018 года. Всего за зарубежный клуб хавбек провел 273 матча, забил 40 голов и отдал 48 результативных передач.
Ранее футболист и его агент сообщали, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им этим летом.