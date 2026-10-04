Встреча проходила в Баку. Единственный гол в игре забил азербайджанский полузащитник Абдулла Хайбулаев. Итоговый счет - 1:0 в пользу хозяев.
Лига Наций УЕФА
Лига D. Группа 2. 4 тур
Голы: Хайбулаев, 25.
Азербайджан: Балаев, Дашдемиров, Гусейнов, Мамедов, Аббасов, Муталлимов, Исаев, Хайбулаев, Байрамов (Искендерли, 46), Мамедов, Эмрели.
Литва: Шведкаускас, Лекятас, Уткус (Кажуколовас, 46), Армалас, Ласицкас, Гинейтис, Воробьев (Михельбринк, 46), Лицкунас, Должников, Сливка, Кучис.
Предупреждения: Хайбулаев, 33, Воробьев, 43.
Сборная Азербайджана победила Литву в Лиге наций
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Фото: AFFA