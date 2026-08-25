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Захарян включен в заявку "Реала Сосьедад" на матч против мадридского "Реала"

Российский полузащитник Арсен Захарян может сыграть с "Реалом" в матче 1-го тура Ла Лиги.

Перенесенный матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" примет у себя дома "Реал Сосьедад", состоится завтра, 26 августа. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

В число 25 футболистов "сан-себастьянцев", которые смогут принять участие в этом поединке, был включен российский атакующий полузащитник Арсен Захарян.

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