Захарян включен в заявку "Реала Сосьедад" на матч против мадридского "Реала"

Перенесенный матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" примет у себя дома "Реал Сосьедад", состоится завтра, 26 августа. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.В число 25 футболистов "сан-себастьянцев", которые смогут принять участие в этом поединке, был включен российский атакующий полузащитник Арсен Захарян.