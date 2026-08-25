Матеус Рейс рассказал, почему принял предложение ЦСКА и переехал в Россию

За пять лет в Португалии я завоевал все титулы, вписал своё имя в историю клуба, поэтому решил поменять страну, подышать новым воздухом", - сказал Рейс.
Матеус Рейс покинул лиссабонский "Спортинг" в минувшее зимнее трансферное окно в качестве свободного агента и перешел в московский ЦСКА. 31-летний защитник подписал контракт с российским клубом до июня 2029 года. Соглашение также включает опцию возможного продления еще на год.
В этом сезоне бразилец принял участие в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России, в которых отличился забитым мячом.
Источник: "РИА Новости"