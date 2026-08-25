Матчи Скрыть

Матеус Рейс рассказал, почему принял предложение ЦСКА и переехал в Россию

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал, почему решился покинуть Португалию.
Фото: Imago
"Мой контракт заканчивался, но ЦСКА опередил "Спортинг" и сделал мне предложение.

За пять лет в Португалии я завоевал все титулы, вписал своё имя в историю клуба, поэтому решил поменять страну, подышать новым воздухом", - сказал Рейс.

Матеус Рейс покинул лиссабонский "Спортинг" в минувшее зимнее трансферное окно в качестве свободного агента и перешел в московский ЦСКА. 31-летний защитник подписал контракт с российским клубом до июня 2029 года. Соглашение также включает опцию возможного продления еще на год.

В этом сезоне бразилец принял участие в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России, в которых отличился забитым мячом.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится