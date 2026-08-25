Четыре бывших футболиста "Баварии" стали совладельцами португальского клуба

"Эштрела Амадора" обрела новых владельцев.

Фото: ФК "Эштрела Амадора"

Бывшие игроки "Баварии" Томас Мюллер, Янн Зоммер, Матс Хуммельс и Лукас Эрнандес стали совладельцами португальского клуба "Эштрела Амадора", сообщает The Sun. Инвестиционный консорциум, в который вошли футболисты, приобрел 90% акций клуба за примерно 40 миллионов евро.



Отмечается, что футболисты не намерены принимать активное участие в управлении "Эштрелой". Йоханнес Мосманг был назначен президентом консорциума. Ранее он работал с игроками в "Баварии" на протяжении около десяти лет.



Экс-владелец клуба Паулу Лопу приобрел "Эштрелу" в 2020 году за 71 тысячу евро. С 2023 года команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Португалии.