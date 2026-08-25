Орлов: две главные проблемы "Зенита" в этом сезоне - Барриос и Вендел

"Две главные проблемы команды в этом сезоне — Барриос и Вендел. Надо заигрывать новых футболистов.
Чем Семак, похоже, и начал заниматься в этом туре. Выпустил на замену Карпукаса. Человек только перешел, а он его бросил в бой против "Спартака". Почему? Потому что Барриос совсем не убеждает. Теперь надо искать варианты вместо Вендела", - сказал Орлов.
В минувшем пятом туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" проиграл на выезде московскому "Спартаку". Матч проходил на стадионе "Лукойл Арена" и завершился со счетом 0:2 в пользу хозяев поля. Это поражение стало для петербургской команды вторым в текущем чемпионате.
На сегодняшний день сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 набранных очков. От лидирующего "Краснодара" зенитовцы отстают уже на шесть баллов.
Источник: "СЭ"