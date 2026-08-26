"У ярких игроков часто бывает непростой характер". Биджиев - о Глушенкове

"У ярких игроков часто бывает непростой характер.
Вторая желтая карточка Глушенкова в матче со "Спартаком" – индикатор его эмоций. Но в целом Глушенков взрослеет и становится сдержаннее", - сказал Биджиев.
В минувшие выходные состоялся матч "Спартак" - "Зенит" в рамках 5-го тура РПЛ. Игра прошла на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Нападающий гостей Максим Глушенков был удален с поля на 88-й минуте игры после того, как получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.
В этом сезоне на счету Глушенкова 5+2 по системе гол плюс пас в 5 матчах за петербургскую команду в чемпионате России.
Источник: Metaratings