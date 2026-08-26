Шаронов: не понимаю философии "Рубина". Клуб превратился в середняка

Бывший футболист и главный тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался об игре команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Рубин"
"Я не понимаю, какой философии следует "Рубин". Клуб превратился в середняка.

Я говорю как про академию, так и про главную команду. У "Рубина" есть отличные возможности во всем. В том числе в инфраструктуре", - сказал Шаронов.

На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги "Рубин" одержал всего одну победу в пяти турах, а также трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Казанская команда набрала 6 очков и располагается в середине турнирной таблицы чемпионата, находясь на восьмой строчке.

Источник: Metaratings

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