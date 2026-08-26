"Родина" в ближайшее время закроет сделку по аренде защитника "Дубай Юнайтед"

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

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- Микаэль Наде прибыл в Москву на выходных, а сегодня проводит первую полноценную тренировку с командой. В ближайшее время сделка об его аренде из "Дубай Юнайтед" будет завершена.