"Родина" в ближайшее время закроет сделку по аренде защитника "Дубай Юнайтед"

- Микаэль Наде прибыл в Москву на выходных, а сегодня проводит первую полноценную тренировку с командой. В ближайшее время сделка об его аренде из "Дубай Юнайтед" будет завершена.
По данным СМИ, перед приездом в Россию футболист советовался с Кристофером Ву из "Спартака" и Жерзино Ньямси из "Локомотива", которые положительно высказались о Москве и уровне чемпионата.
В прошлом сезоне 27-летний французский защитник сыграл в 39 матчах за дубайскую команду и отличился двумя забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"