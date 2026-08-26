"Родина" в ближайшее время закроет сделку по аренде защитника "Дубай Юнайтед"

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: Getty Images
- Микаэль Наде прибыл в Москву на выходных, а сегодня проводит первую полноценную тренировку с командой. В ближайшее время сделка об его аренде из "Дубай Юнайтед" будет завершена.

По данным СМИ, перед приездом в Россию футболист советовался с Кристофером Ву из "Спартака" и Жерзино Ньямси из "Локомотива", которые положительно высказались о Москве и уровне чемпионата.

В прошлом сезоне 27-летний французский защитник сыграл в 39 матчах за дубайскую команду и отличился двумя забитыми мячами.

Источник: "Чемпионат"

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