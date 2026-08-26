По данным источника, в московском "Локомотиве" хотят расстаться с защитником Кристианом Рамиресом и рассматривают все возможные варианты.
Сообщается, что за досрочное расторжение контракта сторона игрока просит около десяти месячных окладов.
Рамирес перешел в "Локомотив" прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение с клубом. 32-летний эквадорец провел 15 матчей за "железнодорожников" и не записал на свой счет результативных действий. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,5 млн евро.
Источник: Metaratings
"Локомотив" планирует расстаться с защитником - источник
В клубе рассмтривают возможные варианты.
Фото: ФК "Локомотив"