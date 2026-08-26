Непомнящий высказался о ситуации в «Ростове»

Тревожность ситуации в «Ростове» для Rusfootball.info оценил известный российский специалист Валерий Непомнящий.

Фото: ФК "Ростов"

- Не скажу, что обладаю информацией из первых рук, но в «Ростове» периодически такие истории случаются. Будет очень досадно, если что-то случится, поскольку команда заиграла. Понятно, задержки с выплатами настроения не прибавляют. Сам бывал в таких ситуациях, трудно управлять игроками. Страдает весь коллектив, а волну начинают гнать 2-3 человека. Но я был счастливым человеком даже в Томске, поскольку имел абсолютно управляемую команду. А доедут, или не доедут до Москвы, вопрос точно не по адресу.- Ну, а кого вы еще имеете в виду – «Акрон», «Факел»? Надеюсь, что доиграют все.