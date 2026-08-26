«С остальными позициями еще можно пережить, но нападающий точно нужен». Непомнящий - о ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Мне кажется объективно и со стороны болельщиков несовместимые вещи. Я тоже работал там в непростой период, с деньгами уже были большие проблемы. Но чем сложнее ситуация, тем скрупулезнее подходишь к выбору игроков. Обсасывали каждую кандидатуру и практически не ошибались. Сейчас клуб под санкциями, что сильно осложняет работу с контрагентами – просто разворачиваются и уходят. Но у болельщиков всегда своя правда. Просто они не могут до конца знать всей ситуации.- Корпоративная солидарность должна быть, это неоспоримо. Бабаев и даже Гинер тоже, по-моему, его поддержали. Сожалею, что на сегодня сложилась такая кадровая ситуация.- Ха-ха, дай бог, чтобы ребята выросли. С остальными позициями еще можно пережить, но нападающий точно нужен.