- Обструкция трибун в адрес спортивного директора Шевелева даже в победном матче с «Локо» - объективная оценка ситуации?
- Мне кажется объективно и со стороны болельщиков несовместимые вещи. Я тоже работал там в непростой период, с деньгами уже были большие проблемы. Но чем сложнее ситуация, тем скрупулезнее подходишь к выбору игроков. Обсасывали каждую кандидатуру и практически не ошибались. Сейчас клуб под санкциями, что сильно осложняет работу с контрагентами – просто разворачиваются и уходят. Но у болельщиков всегда своя правда. Просто они не могут до конца знать всей ситуации.
- Вчера на защиту спортдира встал Игдисамов, попутно заметив, что ЦСКА один из лучших по метрикам. Тоже своя правда?
- Корпоративная солидарность должна быть, это неоспоримо. Бабаев и даже Гинер тоже, по-моему, его поддержали. Сожалею, что на сегодня сложилась такая кадровая ситуация.
- Игдисамов выдал лучший тренерский дебют «армейцев» за 22 года. Может быть, ему действительно хватает хорошо знакомой ему молодежи?
- Ха-ха, дай бог, чтобы ребята выросли. С остальными позициями еще можно пережить, но нападающий точно нужен.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
«С остальными позициями еще можно пережить, но нападающий точно нужен». Непомнящий - о ЦСКА
Необходимость усиления ЦСКА для Rusfootball.info прокомментировал бывший советник президента армейского клуба Валерий Непомнящий.
Фото: ПФК ЦСКА