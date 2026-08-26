В "Факеле" отреагировали на информацию об интересе к Ахметову

"Пока преждевременно говорить о предложенном контракте Ахметову. Это квалифицированный игрок. Нам бы такой игрок помог — это факт.
Интерес к нему есть, как и к остальным российским игрокам", - сказал Пименов.
Ильзат Ахметов стал этим летом свободным агентом, покинув петербургский "Зенит" в связи с окончанием контракта. В прошлом сезоне атакующий полузащитник играл на правах аренды за "Крылья Советов". В 31 матче за самарскую команду 28-летний хавбек забил два гола и сделал восемь результативных передач на партнеров.
Источник: "Чемпионат"