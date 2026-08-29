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"Ахмат" - "Крылья Советов": где и когда смотреть матч 6-го тура РПЛ

"Ахмат" - "Крылья Советов": на каком телеканале и во сколько смотреть встречу чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Матч между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" в рамках шестого тура чемпионата России состоится сегодня, 29 августа. Встреча пройдет на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Матч Премьер".

Команда Станислава Черчесова набрала 5 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Булатова находятся строчкой ниже с аналогичным количеством баллов.

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