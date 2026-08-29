Гол Жубала принес "Краснодару" победу в южном дерби над "Ростовом"

Гол защитника Жубала на 19-й минуте принес хозяевам поля победу.
Отметим, бразилец забивает победные мячи во втором туре подряд. Ранее Жубал отличился в игре с махачкалинским "Динамо" (1:0).
Чемпионат России
6 тур
Гол: Жубал, 19.
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Черников (Оздоев, 75), Дуглас Аугусто (Ленини, 75), Кристиан (С. Петров, 90+1), Боселли (Батчи, 64), Кордоба, Воробьёв (Уткин, 63).
"Ростов": А. Петров, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Михайлов (Азнауров, 85), Миронов, Комаров, Кучаев (Мухин, 85), Олусегун, Сулейманов (Голенков, 67).
Предупреждения: Воробьёв, 5, Сако, 27, Кордоба, 84, Оласа, 87, Мелёхин, 87, Азнауров, 89.