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Гол Жубала принес "Краснодару" победу в южном дерби над "Ростовом"

"Краснодар" переиграл на своем поле "Ростов" в 6-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
Гол защитника Жубала на 19-й минуте принес хозяевам поля победу.

Отметим, бразилец забивает победные мячи во втором туре подряд. Ранее Жубал отличился в игре с махачкалинским "Динамо" (1:0).

Чемпионат России

6 тур

Гол: Жубал, 19.

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Черников (Оздоев, 75), Дуглас Аугусто (Ленини, 75), Кристиан (С. Петров, 90+1), Боселли (Батчи, 64), Кордоба, Воробьёв (Уткин, 63).

"Ростов": А. Петров, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Михайлов (Азнауров, 85), Миронов, Комаров, Кучаев (Мухин, 85), Олусегун, Сулейманов (Голенков, 67).

Предупреждения: Воробьёв, 5, Сако, 27, Кордоба, 84, Оласа, 87, Мелёхин, 87, Азнауров, 89.

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