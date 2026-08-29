"Урал" на последних минутах упустил победу над "Арсеналом"

Фото: ФК "Арсенал" Тула

Гости дважды вели в счете по ходу игры, однако не сумели одердать победу.Таким образом екатеринбургская команда потеряла очки и не сумела подобраться к лидирующей группе.: Рейес, 70, Мелекесцев, 90+2 - Малькевич, 21, Ишков, 77.: Мелихов, Алёхин, Кармаев, Исаенко, Плотников, Енин (Брнович, 46), Раздорских, Шамкин (Жигулёв, 66), Глушков, Давидян (Рейес, 69), Мелекесцев.: Селихов, Бегич, Мамин (Карапузов, 59), Итало, Коротков, Малькевич, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Боков, Фуррье.: Алёхин, 66, Фуррье, 73.