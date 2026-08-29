Гости дважды вели в счете по ходу игры, однако не сумели одердать победу.
Таким образом екатеринбургская команда потеряла очки и не сумела подобраться к лидирующей группе.
Первая лига
9 тур
Голы: Рейес, 70, Мелекесцев, 90+2 - Малькевич, 21, Ишков, 77.
"Арсенал": Мелихов, Алёхин, Кармаев, Исаенко, Плотников, Енин (Брнович, 46), Раздорских, Шамкин (Жигулёв, 66), Глушков, Давидян (Рейес, 69), Мелекесцев.
"Урал": Селихов, Бегич, Мамин (Карапузов, 59), Итало, Коротков, Малькевич, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Боков, Фуррье.
Предупреждения: Алёхин, 66, Фуррье, 73.
"Урал" на последних минутах упустил победу над "Арсеналом"
"Урал" не удержал в гостях победу над тульским "Арсеналом" в матче 9-го тура Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Арсенал" Тула