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"Урал" на последних минутах упустил победу над "Арсеналом"

"Урал" не удержал в гостях победу над тульским "Арсеналом" в матче 9-го тура Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Гости дважды вели в счете по ходу игры, однако не сумели одердать победу.

Таким образом екатеринбургская команда потеряла очки и не сумела подобраться к лидирующей группе.

Первая лига

9 тур

Голы: Рейес, 70, Мелекесцев, 90+2 - Малькевич, 21, Ишков, 77.

"Арсенал": Мелихов, Алёхин, Кармаев, Исаенко, Плотников, Енин (Брнович, 46), Раздорских, Шамкин (Жигулёв, 66), Глушков, Давидян (Рейес, 69), Мелекесцев.

"Урал": Селихов, Бегич, Мамин (Карапузов, 59), Итало, Коротков, Малькевич, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Боков, Фуррье.

Предупреждения: Алёхин, 66, Фуррье, 73.

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