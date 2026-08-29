Завершился матч 6-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом". Южное дерби проходило на "Ozon Арене" в Краснодаре и завершилось минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
После финального свистка форвард гостей Тимур Сулейманов в подтрибунном помещении высказал арбитру свое недовольство работой судейской бригады.
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Игрок "Ростова" отчитал арбитра после матча с "Краснодаром" (видео)
Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов высказал свое недовольство судье в подтрибунном помещении.
Фото: ФК "Краснодар"