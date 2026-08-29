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Дьяков: в первом тайме мяч попал Жубалу в руку, и вообще никаких действий не было

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился с Rusfootball.info мыслями о поражении ростовчан от "Краснодара" в шестом туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча не порадовала эксперта качеством футбола, а ключевым фактором противостояния, по его мнению, стала борьба.

- В игре было много, борьбы, нарушений, фолов, грубости. Эмоции зашкаливали. Не скажу, что матч был неинтересным, но и нельзя говорить, что что-то суперское в исполнении двух команд было. Борьба вышла на первый план, и "Краснодар" победил, но у меня вопросы по отмененному пенальти, и в первом тайме, когда Жубалу мяч попал в руку, вообще никаких действий не было, - сказал Дьяков.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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