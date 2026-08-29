Дьяков: в первом тайме мяч попал Жубалу в руку, и вообще никаких действий не было

Встреча не порадовала эксперта качеством футбола, а ключевым фактором противостояния, по его мнению, стала борьба.
- В игре было много, борьбы, нарушений, фолов, грубости. Эмоции зашкаливали. Не скажу, что матч был неинтересным, но и нельзя говорить, что что-то суперское в исполнении двух команд было. Борьба вышла на первый план, и "Краснодар" победил, но у меня вопросы по отмененному пенальти, и в первом тайме, когда Жубалу мяч попал в руку, вообще никаких действий не было, - сказал Дьяков.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info