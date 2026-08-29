«Локомотив» без Батракова, «Динамо» без Тюкавина — дерби тоски и скуки

Московская турбулентнность
Трудно осознать масштаб тревоги болельщиков «Локомотива»: слухи о финансовых сложностях клуба и главного спонсора, продажи лидеров, ноль побед в семи матчах сезона.
«Локомотив» хорошо поработал на трансферном рынке на выход. Выбили большие деньги за Воробьёва у «Краснодара», отдали за приличные Карпукаса в «Зенит». И, конечно, главный переход всего российского футбола — Алексей Батраков. Многие из нас держали кулачки и надеялись, что он станет одноклубником Сафонова в «ПСЖ», но переход не состоялся. В руководстве железнодорожников несильно расстроились, ведь для французов Алексей достался бы дешевле из-за пункта отступных для чемпионатов топ-5.
У «Динамо» тоже проблемы: возвращение Сандро Шварца пока не оправдывает ожиданий. Несмотря на хорошую обойму игроков, отсутствие Тюкавина и Фомина сегодня не получилось компенсировать. «Локомотив» продал лидеров в центре поля, но усилил состав пока только Сергеем Бабкиным. 23-летний бывший полузащитник «Крыльев Советов» — чуть ли не самый опытный в центре поля.
Помогите найти голевые моменты
«Динамо» на «РЖД-Арене» за две недели побывает и гостем сегодня, и хозяином 12 сентября против «Оренбурга» из-за мероприятий ВТБ на домашней арене.
Матч стал испытанием для многих телезрителей и обеих команд. Самым ярким событием первого тайма стала цитата в прямом эфире про «Динамо из Рио-де-Жанейро» Игоря Лещука. Главным шоком — графика с четырьмя голевыми моментами команд. Интересно, кто-то из шестнадцати тысяч на трибунах смог насчитать столько же?
У сине-голубых был заметен Антон Миранчук, он пытался найти брешь в обороне соперника. У железнодорожников выделялся Сергей Пиняев, но со знаком минус — отсутствие конкретики и много брака, даже в самых безобидных моментах. Некогда главной надежде поколения уже 21 год. Столько же Батракову, впервые попавшему в заявку европейского клуба. Пока в запас, видимо, чтобы бывшие одноклубники смогли сами увидеть дебют.
Вам нужны такие пенальти?
В перерыве Галактионов заменил в центре обороны Джикию на Морозова. Именно он создал первый опасный момент во втором тайме — тонко покатив мяч между ног сопернику в центр штрафной на партнёра. «Локомотив» начал тайм с преимуществом, Пиняев подправил собственные настройки и даже забил гол, который отменили из-за офсайда. Такой старт второй половины матча заставил вмешиваться уже Шварца — ушёл Миранчук. Интересно, что тепло поблагодарить за игру он пошёл сначала гостевую скамейку.
Спонсор результативности сегодняшнего игрового дня — странные пенальти. Пока спешно придумывают, за что его назначили в Воронеже, в Москве повод был. Но только нужны ли такие в футболе? Ответ оставлю на вас.
Понять блеклость «Локомотива» можно, принять её у «Динамо» сложно. Три очка достались последним, но игра оставляет больше вопросов. Приглашение Шварца, сохранения лидеров и точечные усиления должны были сделать команду претендентом на высокие места, но пока борьбы не намечается.
Фото: ФК «Динамо»