По мнению экс-футболиста, одной из главных проблем обоих клубов является отсутствие сильных форвардов.
- Могу сказать одно: в "Динамо" и "Локомотиве" нет нападающих. Без нападающих играть нельзя. Вроде носятся все, бьются, но в игре обеих команд нет целостности. Ну, у "Локомотива", понятное дело, проблемы с составом, но у "Динамо" такого нет. Матч по качеству игры был уровня Первой лиги. Смотрел встречу тульского "Арсенала" и "Урала": там не было ни моментов, ни ударов. И здесь то же самое, - сказал Терёхин.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Терехин - о матче "Локомотив" - "Динамо": по качеству футбола игра Первой лиги
Бывший нападающий московского "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин поделился с Rusfootball.info впечатлениями от встречи "бело-голубых" с железнодорожниками в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"