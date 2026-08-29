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Мостовой: всё как и всегда: "Зенит" не может - судья поможет

Бывший футболист Александр Мостовой Александр Мостовой считает, что "Факел" по игре не заслуживал остаться без очков во встрече с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Экс-полузащитник обратил внимание на спорный пенальти в концовке встречи.

- Всё как и всегда: "Зенит" не может - судья поможет. А если честно, конечно, непростой момент. Если говорить об игре, первый тайм ещё более-менее и та, и другая команда как-то бежали и моменты создавали. У "Зенита" две штанги были, хотя они играли неоптимальным составом. Но "Факел" в принципе не заслуживал поражения, - заявил Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Александр Соболев реализовал 11-метровый в компенсированное время и принёс петербургской команде победу со счётом 1:0. "Зенит" после шести туров набрал 12 очков, а "Факел" с двумя баллами занимает последнее место.

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