Мостовой: всё как и всегда: "Зенит" не может - судья поможет

- Всё как и всегда: "Зенит" не может - судья поможет. А если честно, конечно, непростой момент. Если говорить об игре, первый тайм ещё более-менее и та, и другая команда как-то бежали и моменты создавали. У "Зенита" две штанги были, хотя они играли неоптимальным составом. Но "Факел" в принципе не заслуживал поражения, - заявил Мостовой в видео в своём телеграм-канале.
Александр Соболев реализовал 11-метровый в компенсированное время и принёс петербургской команде победу со счётом 1:0. "Зенит" после шести туров набрал 12 очков, а "Факел" с двумя баллами занимает последнее место.