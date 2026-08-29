Легионер "Краснодара" - после шестой победы подряд: некоторые говорили, что нам везёт. Но нет

Футболист "Краснодара" Жубал пообщался с журналистами после матча 6-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0).

Фото: ФК "Краснодар"

- Когда открыл талант нападающего? Ещё во Франции. Когда играл там на протяжении нескольких сезонов, тоже забивал голы. Для меня это не что-то прям супер новое. Рад, что забил очередной гол и помог команде одержать победу. И рад, что это произошло в мой день рождения.



- Защитники обычно забивают головой, а у вас то эстетика, то акробатика.



- Когда я начинал карьеру, я и в середине поля играл, и на более атакующей позиции. И отходил назад, чтобы помогать команде. Но самое главное - концентрация. В нужный момент я собираюсь с силами, и это помогает мне забивать. Буду надеяться, что буду забивать и помогать команде и дальше.



- У "Краснодара" 6 побед подряд. Команда идёт по чемпионскому графику?



- Мы очень хорошо работаем. Некоторые говорили, что нам везет. Но нет. Это из-за нашей качественной работы. Качества наших игроков тоже помогает все эти победы одерживать. Чемпионат длинный. Наши соперники тяжёлые и сложные. Но мы будем стараться выигрывать в каждом матче, а после зимней паузы уже посмотрим.



- Как отметите день рождения сегодня?



- Проведу день с семьей. Постараюсь как можно больше отдохнуть. Завтра уже надо будет думать о кубковом матче.



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