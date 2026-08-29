Новичок стамбульского клуба включён в заявку на матч 3-го тура чемпионата Турции против "Гёзтепе". При этом с первых минут Батраков на поле не появится - футболист остался в запасе.
Трансфер Батракова в турецкий клуб состоялся нынешним летом, а сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро. Футболист является воспитанником "Локомотива".
Батраков остался в запасе "Галатасарая" на матч чемпионата Турции
Российский полузащитник Алексей Батраков получил первый шанс дебютировать за "Галатасарай" в официальной встрече.
Фото: ФК "Галатасарай"