По мнению экс-игрока, характер встречи был ближе к ничейному, а команды практически не создавали опасных моментов.
- Увы, команды вообще не показали содержательной игры. Ну, боролись, старались, прыгали, но ничего особенного в игре обеих команд не было. Скорее, конечно, игра больше на ничью похожа была. Моментов не было - только одна борьба. А грамотных проходов с обыгрышем защитника я ни у кого не видел, индивидуальных действий ни у кого не было. Очень посредственная игра получилась. Ничего содержательного! - сказал Пономарёв.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Пономарёв - о матче "Локомотив" - "Динамо": очень посредственная игра, ничего содержательного!
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу "Динамо" над "Локомотивом" в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"