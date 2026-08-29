Пономарёв - о матче "Локомотив" - "Динамо": очень посредственная игра, ничего содержательного!

Rusfootball.info победу " Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировалпобеду " Динамо " над " Локомотивом " в шестом туре РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"

По мнению экс-игрока, характер встречи был ближе к ничейному, а команды практически не создавали опасных моментов.



- Увы, команды вообще не показали содержательной игры. Ну, боролись, старались, прыгали, но ничего особенного в игре обеих команд не было. Скорее, конечно, игра больше на ничью похожа была. Моментов не было - только одна борьба. А грамотных проходов с обыгрышем защитника я ни у кого не видел, индивидуальных действий ни у кого не было. Очень посредственная игра получилась. Ничего содержательного! - сказал Пономарёв.



Алина Гущина, Rusfootball.info

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