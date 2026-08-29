- У "Краснодара" шесть побед подряд и команда идёт по чемпионскому графику. Многие называют "Спартак" главным конкурентом "Краснодара".
- В плане главного конкурента я не могу выделить кого-то определенного. Мы всегда идём от игры к игре и стараемся всегда побеждать. Мы не можем выбирать соперника, против которого играем. Каждый соперник в РПЛ достаточно тяжёлый. Тренерский штаб помогает с подготовкой к каждому матчу. С каждой игрой мы становимся лучше, - сказал футболист в интервью корреспонденту Rusfootball.info.
"Краснодар" после шести туров имеет в копилке 18 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице.
Кристиан не стал называть "Спартак" главным конкурентом "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес не стал называть главного соперника своей команды в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"