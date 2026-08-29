Встреча на "РЖД Арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.
Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Максим Осипенко реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Отыграться за оставшееся время "железнодорожники" не смогли.
Чемпионат России
6 тур
Гол: Осипенко, 73 (пен).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Джикия (Морозов, 46), Монтес, Сильянов, Бабкин, Годяев (Бакаев, 74), Еремеев (Коваленко, 81), Пиняев (Салтыков, 89), Раков (Голубев, 89), Руденко.
"Динамо": Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Миранчук (Чавес, 52), Бителло, Артур Гомес (Маринкин, 65), Гладышев, Сергеев (Маричаль, 87).
Предупреждения: Годяев, 25, Монтес, 85, Бакаев, 90+5, Рикардо, 90+5
"Локомотив" потерпел поражение от "Динамо"
Московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"