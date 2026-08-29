"Локомотив" потерпел поражение от "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

Встреча на "РЖД Арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Максим Осипенко реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Отыграться за оставшееся время "железнодорожники" не смогли.Чемпионат России6 турОсипенко, 73 (пен).Митрюшкин, Фассон, Джикия (Морозов, 46), Монтес, Сильянов, Бабкин, Годяев (Бакаев, 74), Еремеев (Коваленко, 81), Пиняев (Салтыков, 89), Раков (Голубев, 89), Руденко.Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Миранчук (Чавес, 52), Бителло, Артур Гомес (Маринкин, 65), Гладышев, Сергеев (Маричаль, 87).Годяев, 25, Монтес, 85, Бакаев, 90+5, Рикардо, 90+5