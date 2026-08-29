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Кордоба - о лидерстве "Краснодара": нужно приземлённо к этому относиться

Футболист "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал победу над "Ростовом" в шестом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
- В первую очередь, конечно, довольны и рады победе. Но этот матч из тех, после которых уходишь с не самым приятным послевкусием, потому что не получается играть в красивый футбол. Но самое главное что победили.

- Как оцените свою связку с Воробьёвым?

- Мы сейчас находимся в процессе знакомства, это был первый матч, который мы провели вместе. Надеюсь, что получится хороший дуэт.

- Как оцените свою форму? У вас первый матч в старте после травмы.

- Самое важное, что получилось выдержать все 90 минут. По ходу буду набирать форму, со временем все придет.

- Можно ли сказать, что "Краснодар" идёт по чемпионскому графику?

- Еще слишком рано говорить. Да, шесть побед подряд, но нужно приземленно к этому относиться и делать свою работу.

- При такой игре Жубала чувствуется конкуренция в атаке...

- Прекрасно, что он забивает. Он работал и ждал этого момента.

- Сегодня был разговор по поводу пенальти. Что именно тебя не устраивает?

- То, что дают такие фолы. Чтобы российский футбол становился сильнее, нужно корректировать такие вещи, потому что они идут во вред.

Rusfootball.info

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