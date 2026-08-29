- В первую очередь, конечно, довольны и рады победе. Но этот матч из тех, после которых уходишь с не самым приятным послевкусием, потому что не получается играть в красивый футбол. Но самое главное что победили.
- Как оцените свою связку с Воробьёвым?
- Мы сейчас находимся в процессе знакомства, это был первый матч, который мы провели вместе. Надеюсь, что получится хороший дуэт.
- Как оцените свою форму? У вас первый матч в старте после травмы.
- Самое важное, что получилось выдержать все 90 минут. По ходу буду набирать форму, со временем все придет.
- Можно ли сказать, что "Краснодар" идёт по чемпионскому графику?
- Еще слишком рано говорить. Да, шесть побед подряд, но нужно приземленно к этому относиться и делать свою работу.
- При такой игре Жубала чувствуется конкуренция в атаке...
- Прекрасно, что он забивает. Он работал и ждал этого момента.
- Сегодня был разговор по поводу пенальти. Что именно тебя не устраивает?
- То, что дают такие фолы. Чтобы российский футбол становился сильнее, нужно корректировать такие вещи, потому что они идут во вред.
Rusfootball.info
Кордоба - о лидерстве "Краснодара": нужно приземлённо к этому относиться
Футболист "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал победу над "Ростовом" в шестом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"