Кордоба - о лидерстве "Краснодара": нужно приземлённо к этому относиться

Футболист "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал победу над "Ростовом" в шестом туре чемпионата России.

Фото: ФК "Краснодар"

- В первую очередь, конечно, довольны и рады победе. Но этот матч из тех, после которых уходишь с не самым приятным послевкусием, потому что не получается играть в красивый футбол. Но самое главное что победили.- Мы сейчас находимся в процессе знакомства, это был первый матч, который мы провели вместе. Надеюсь, что получится хороший дуэт.- Самое важное, что получилось выдержать все 90 минут. По ходу буду набирать форму, со временем все придет.- Еще слишком рано говорить. Да, шесть побед подряд, но нужно приземленно к этому относиться и делать свою работу.- Прекрасно, что он забивает. Он работал и ждал этого момента.- То, что дают такие фолы. Чтобы российский футбол становился сильнее, нужно корректировать такие вещи, потому что они идут во вред.