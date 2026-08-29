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"Ахмат" и "Крылья Советов" не выявили победителя в матче с шестью голами

"Ахмат" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Встреча в Грозном завершилась со счётом 3:3.

Первыми отличились гости - на 15-й минуте Иван Олейников вывел самарцев вперёд. Однако ещё до перерыва "Ахмат" перевернул ход встречи благодаря голам Лечи Садулаева и Эгаша Касинтуры. В компенсированное к первому тайму время Никита Чернов восстановил равенство - 2:2.

После перерыва команды вновь обменялись голами. На 60-й минуте Георгий Мелкадзе сделал счёт 3:2 в пользу хозяев, а на 73-й Олейников оформил дубль и спас "Крылья Советов" от поражения.

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