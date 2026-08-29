Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
Ахмат
3 - 3 3 3
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УралЗавершен
Текстильщик
0 - 1 0 1
ВелесЗавершен

Альба прокомментировал поражение "Ростова" от "Краснодара"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба остался доволен действиями своих футболистов, несмотря на поражение от "Краснодара" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению специалиста, его команда создала достаточно возможностей для гола, однако подвела реализация.

- У нас было больше моментов, чем у "Краснодара". Мы их не реализовали. Шансы были у Кости, Олусегуна, Комарова. Будем улучшать это. Мне понравилось то, что ребята делали на поле. Я ими горжусь, - цитирует Альбу "Матч ТВ".

Отдельно наставника ростовчан спросили о спорных судейских решениях. Альба не стал критиковать работу арбитра, отметив, что тот знает правила лучше него, а оценивать произошедшие эпизоды предложил другим.

"Ростов" уступил "Краснодару" на выезде со счётом 0:1 и после шести туров имеет пять очков, занимая 11-е место в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится