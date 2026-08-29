Альба прокомментировал поражение "Ростова" от "Краснодара"

- У нас было больше моментов, чем у "Краснодара". Мы их не реализовали. Шансы были у Кости, Олусегуна, Комарова. Будем улучшать это. Мне понравилось то, что ребята делали на поле. Я ими горжусь, - цитирует Альбу "Матч ТВ".
Отдельно наставника ростовчан спросили о спорных судейских решениях. Альба не стал критиковать работу арбитра, отметив, что тот знает правила лучше него, а оценивать произошедшие эпизоды предложил другим.
"Ростов" уступил "Краснодару" на выезде со счётом 0:1 и после шести туров имеет пять очков, занимая 11-е место в чемпионате России.