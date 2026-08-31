Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
19:30
РоторНе начат

Смородская – о "Локомотиве": не понимаю, зачем усредняют команду игроками уровня Титкова и Олейникова

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о трансферной кампании клуба в это окно.
Фото: ФК "Локомотив"
- То, что доносится из СМИ в контексте новых трансферов "Локомотива" – ужас. Я не понимаю, для чего усредняют команду. Титков и Олейников это точно не усиление. Думаю, что в этом сезоне "Локомотив" не светит никаких наград. Будет чудом, если не вылетят, - сказала Смородская.

На данный момент клуб подписал Сергея Бабкина из "Крыльев Советов". Также по сообщениям СМИ, "Локомотив" проявляет интерес к Ивану Олейникову и Николаю Титкову.

За шесть туров "Локомотив" набрал три очка и находится на 14-й строчке РПЛ. В предыдущей встрече железнодорожники дома уступили "Динамо" - 0:1. Следующий матч команда проведёт 6 сентября на выезде против "Балтики".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится