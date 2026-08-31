- То, что доносится из СМИ в контексте новых трансферов "Локомотива" – ужас. Я не понимаю, для чего усредняют команду. Титков и Олейников это точно не усиление. Думаю, что в этом сезоне "Локомотив" не светит никаких наград. Будет чудом, если не вылетят, - сказала Смородская.
На данный момент клуб подписал Сергея Бабкина из "Крыльев Советов". Также по сообщениям СМИ, "Локомотив" проявляет интерес к Ивану Олейникову и Николаю Титкову.
За шесть туров "Локомотив" набрал три очка и находится на 14-й строчке РПЛ. В предыдущей встрече железнодорожники дома уступили "Динамо" - 0:1. Следующий матч команда проведёт 6 сентября на выезде против "Балтики".
Смородская – о "Локомотиве": не понимаю, зачем усредняют команду игроками уровня Титкова и Олейникова
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о трансферной кампании клуба в это окно.
Фото: ФК "Локомотив"