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Игрок "Балтики" провел 150 матчей на профессиональном уровне

Полузащитник достиг юбилейной отметки.
Фото: ФК "Балтика"
Матч 6-го тура РПЛ против "Родины" (3:0) стал юбилейным для полузащитника "Балтики" Константина Шильцова — он провел свой 150-й матч на профессиональном уровне.

Шильцов присоединился к калининградскому клубу нынешним летом и подписал четырехлетний контракт. Ранее за свою карьеру 24-летний хавбек выступал за московский "Спартак", "Нижний Новгород", столичную "Родину" и "Нефтехимик".

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