Джику рассказал, почему согласился перейти в "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

"На положительное решение повлияли главным образом амбиции клуба. Я увидел, что в " Спартак " перешел такой большой игрок, как Жедсон. Для меня это стало доказательством того, что здесь действительно намерены бороться за титулы не на словах, а на деле.

Кроме того, меня заверили, что Москва — замечательный и безопасный город", - сказал Джику.Александер Джику присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года, перейдя из турецкого "Фенербахче". Центральный защитник сборной Ганы подписал контракт с московским клубом по схеме "2+1".В составе красно-белых 32-летний футболист провел 36 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей, а также получил семь желтых и одну красную карточку. В составе "Спартака" Джику стал обладателем Кубка России по итогам прошлого сезона.Источник: ФК "Спартак"