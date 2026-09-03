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Джику рассказал, почему согласился перейти в "Спартак"

Защитник "Спартака" Александер Джику рассказал, почему решил принять предложение из России.
Фото: ФК "Спартак"
"На положительное решение повлияли главным образом амбиции клуба. Я увидел, что в "Спартак" перешел такой большой игрок, как Жедсон. Для меня это стало доказательством того, что здесь действительно намерены бороться за титулы не на словах, а на деле.

Кроме того, меня заверили, что Москва — замечательный и безопасный город", - сказал Джику.

Александер Джику присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года, перейдя из турецкого "Фенербахче". Центральный защитник сборной Ганы подписал контракт с московским клубом по схеме "2+1".

В составе красно-белых 32-летний футболист провел 36 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей, а также получил семь желтых и одну красную карточку. В составе "Спартака" Джику стал обладателем Кубка России по итогам прошлого сезона.

Источник: ФК "Спартак"

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