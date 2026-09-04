В телеграм-канале "Матч ТВ" объявили дуэт комментаторов, который будет работать на матче 7 тура РПЛ между московским "Динамо" и столичным "Спартаком". Эту встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Сергей Дурасов.
Матч 7 тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 сентября, на "ВТБ Арене", стартовый свисток запланирован на 18:30 по столичному времени.
Напомним, что на данный момент бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с десятью набранными очками, красно-белые располагаются на второй строчке с 13 баллами в своем активе.
Стало известно, кто прокомментирует матч 7 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак"
Фото: ФК "Динамо"