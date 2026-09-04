Экс-игрок сборной России: "Локомотиву" давно пора задуматься об отставке Галактионова

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о работе Михаила Галактионова в "Локомотиве".

Фото: ФК "Локомотив"

Обратите внимание: если бы на месте Галактионова был какой-нибудь российский тренер с футбольным прошлым, его бы уже затюкали, заклевали.