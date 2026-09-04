Экс-игрок сборной России: "Локомотиву" давно пора задуматься об отставке Галактионова

- "Локомотиву" давно пора задуматься об отставке Галактионова.
Обратите внимание: если бы на месте Галактионова был какой-нибудь российский тренер с футбольным прошлым, его бы уже затюкали, заклевали.
Как было в "Спартаке" со Станковичем, с Ивичем в "Краснодаре", с Личкой в "Динамо". А здесь тишина, спокойствие, как будто ничего не было. Вот вам разница, - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года, под его руководством "железнодорожники" завоевывали бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2025/26. Ранее специалист возглавлял "Пари НН", сборную России до 21-го года и грозненский "Ахмат".
После шести сыгранных туров красно-зеленые занимают 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками. В текущем сезоне "Локомотив" не одержал ни одной победы. В седьмом туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с "Балтикой".