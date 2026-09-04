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Семшов: с таким составом "Динамо" должно бороться за высокие места

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о текущем положении "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Семшова, Шварцу нужно дать время, но "Динамо" должно бороться за высокие места.

- Положительные результаты помогают наладить игру. Нужно дать время Шварцу. Он приехал совсем в другое "Динамо".
При этом с таким составом "Динамо" должно бороться за высокие места, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 3 сентября, московское "Динамо" одержало домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.

После шести сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе. В воскресенье, 6 сентября, команда Сандро Шварца примет на домашнем стадионе "Спартак" в матче 7 тура РПЛ.

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