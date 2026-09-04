Мостовой: такие команды, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак", должны возглавлять футбольные легенды

- В начале сезона я уже говорил: такие команды, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Локомотив", должны возглавлять люди с футбольным прошлым, футбольные легенды. Как везде в мире, в Европе. А у нас — человек, которого я не знаю.
Абаскаль вышел с остановки и говорит: "Слышь, "Спартак", давай!". Это уже до смешного, - приводит слова Мостового "Советский спорт".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге работают шесть иностранных тренеров: Хуан Карседо в московском "Спартаке", Сандро Шварц в столичном "Динамо", Франк Артига в казанском "Рубине", Джонатан Альба в "Ростове", Хуан Диас в "Родине" и Срджан Благоевич в "Акроне".
За последние восемь лет петербургский "Зенит", возглавляемый российским тренером Сергеем Семаком, семь раз становился чемпионом России, также чемпионство завоевывал "Краснодар" под руководством россиянина Мурада Мусаева.