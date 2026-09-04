Капитан "Спартака" Зобнин: мы не думаем сейчас о каком-то чемпионстве

- Вы же знаете, как я отвечу. Двигаемся от игры к игре, сейчас мы идём на втором месте. Понятно, что были потери очков.
Мы прекрасно понимаем, что должны стабильно идти по сезону, без перепадов. Но мы не думаем сейчас о каком-то чемпионстве.
Глупо сейчас в принципе об этом думать. У нас есть игра с "Динамо". Понятно, что мы должны выигрывать, - приводит слова Зобнина "Матч ТВ".
После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги красно-белым предстоит сыграть на выезде со столичным "Динамо".
По итогам прошлого сезона команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, чемпионом страны стал петербургский "Зенит". В последний раз "Спартак" становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17.