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Капитан "Спартака" Зобнин: мы не думаем сейчас о каком-то чемпионстве

Капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, "Спартак" идет от игры к игре и не думает о чемпионстве.

- Вы же знаете, как я отвечу. Двигаемся от игры к игре, сейчас мы идём на втором месте. Понятно, что были потери очков.
Мы прекрасно понимаем, что должны стабильно идти по сезону, без перепадов. Но мы не думаем сейчас о каком-то чемпионстве.

Глупо сейчас в принципе об этом думать. У нас есть игра с "Динамо". Понятно, что мы должны выигрывать, - приводит слова Зобнина "Матч ТВ".

После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги красно-белым предстоит сыграть на выезде со столичным "Динамо".

По итогам прошлого сезона команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, чемпионом страны стал петербургский "Зенит". В последний раз "Спартак" становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17.

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