Турецкий эксперт - о Батракове: у него очень высокий футбольный интеллект

- Батраков — очень хороший футболист. Он понимает игру, делает финты, бьет по воротам, хорошо отдает передачи, а главное — у него очень высокий футбольный интеллект.
Со временем он станет еще лучше. Но если перед ним будут Осимхен, Леау или такой хороший игрок, как Сане, - приводит слова Энгина Forza Cimbom.
Алексей Батраков перешел в турецкий "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. За турецкий клуб россиянин провел два матча и не отметился результативными действиями.
Вчера, 4 сентября, "Галатасарай" одержал победу над "Истанбулом Башакшехиром" в 4 туре Суперлиги со счетом 3:2. Батраков вышел на поле с первых минут и отыграл 67 минут.