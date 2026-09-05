Турецкий эксперт - о Батракове: у него очень высокий футбольный интеллект

Бывший турецкий футболист, ныне футбольный эксперт и ведущий Синан Энгин оценил потенциал полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.

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Со временем он станет еще лучше. Но если перед ним будут Осимхен, Леау или такой хороший игрок, как Сане, - приводит слова Энгина Forza Cimbom.