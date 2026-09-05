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Турецкий эксперт - о Батракове: у него очень высокий футбольный интеллект

Бывший турецкий футболист, ныне футбольный эксперт и ведущий Синан Энгин оценил потенциал полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Энгина, у Батракова высокий футбольный интеллект, и со временем россиянин станет еще лучше.

- Батраков — очень хороший футболист. Он понимает игру, делает финты, бьет по воротам, хорошо отдает передачи, а главное — у него очень высокий футбольный интеллект.
Со временем он станет еще лучше. Но если перед ним будут Осимхен, Леау или такой хороший игрок, как Сане, - приводит слова Энгина Forza Cimbom.

Алексей Батраков перешел в турецкий "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. За турецкий клуб россиянин провел два матча и не отметился результативными действиями.

Вчера, 4 сентября, "Галатасарай" одержал победу над "Истанбулом Башакшехиром" в 4 туре Суперлиги со счетом 3:2. Батраков вышел на поле с первых минут и отыграл 67 минут.

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