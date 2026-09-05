Глебов ответил, что нужно делать ЦСКА, чтобы обыграть "Зенит"

Фото: ПФК ЦСКА

Если все футболисты, включая не только тех, кто выйдет в старте, но и тех, кто выйдет на замену, будут играть качественно, шансы будут не 50 на 50, а уже чуть больше в нашу пользу, - приводит слова Глебова "Матч ТВ".