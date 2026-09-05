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Глебов ответил, что нужно делать ЦСКА, чтобы обыграть "Зенит"

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов ответил, благодаря чему "армейцы" могут обыграть "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Глебова, ЦСКА нужно сыграть на максимум и показать свой футбол.

- Показать свой футбол, чтобы каждый из 11 футболистов на поле провел матч на максимуме. Все прекрасно понимают, что у "Зенита" качественные футболисты, но и у них бывают трудности.
Если все футболисты, включая не только тех, кто выйдет в старте, но и тех, кто выйдет на замену, будут играть качественно, шансы будут не 50 на 50, а уже чуть больше в нашу пользу, - приводит слова Глебова "Матч ТВ".

Сегодня, 5 сентября, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После шести сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, сине-бело-голубые занимают третье место с таким же количеством баллов в своем активе.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, ЦСКА занял пятое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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