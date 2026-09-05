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Непомнящий: Шварц реанимирует карьеру Захаряна - нужно бежать в "Динамо"

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном возвращении Арсена Захаряна в "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Непомнящего, Шварц может помочь Захаряну реанимировать карьеру.

- Думаю, переход в "Динамо" — идеальный вариант. Шварц реанимирует карьеру Захаряна. Он его раскрыл, он его хорошо знает. Если есть такой вариант, нельзя его игнорировать.
Надо бежать обратно в "Динамо" из Ла Лиги, - приводит слова Непомнящего "Советский спорт".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация, что бело-голубые в летнее трансферное окно могут рассмотреть вариант с арендой своего воспитанника. В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 3 игровые минуты.

Команда Сандро Шварца после 6 сыгранных туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 набранными очками в своем активе.

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