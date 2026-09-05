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Семак получил предупреждение в начале матча после стычки с игроком ЦСКА

Гланый тренер "Зенита" Сергей Семак получил желтую карточку.
Фото: ФК "Зенит"
В эти минуты в Санкт-Петербурге стартовал центральный матч 7-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА. Игра проходит на стадионе "Газпром Арена", на данный момент счет не открыт - 0:0.

На седьмой минуте на бровке состоялась стычка, в которой поучаствовали главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник гостей Жоао Виктор. По итогам эпизода главный арбитр встречи Андрей Прокопов показал участникам конфликта желтые карточки.

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