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"Ленинградец" совершил камбэк и выиграл у "СКА-Хабаровск"

"Ленинградец" одержал волевую победу над "СКА-Хабаровск" в 10-м туре Первой лиги (3:2).
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Гости вышли вперед на 16-й минуте благодаря голу защитника Макара Чиркова. Хозяева поля отыгрались на 27-й минуте, а на 35-й повели в счете усилиями хавбеков Кирилла Морозова и Данилы Емельянова. На 56-й минуте нападающий Максим Бачинский увеличил преимущество. Полузащиник Никита Моцпан забил с пенальти на 84-й минуте и отыграл один мяч, однако для ничьи этого не хватило.

Первая лига

10 тур

Голы: Морозов, 27, Емельянов, 35, Бачинский, 56 - Чирков, 15, Моцпан, 84

"Ленинградец": Смирнов, Кудрявцев, Киселев, Калугин, Зарыпбеков, Емельянов, Морозов, Родин, Кулишев, Стефанович, Бачинский

"СКА-Хабаровск": Ботнарь, Мухин, Фомин, Чирков, Носков, Мосин, Багиев, Блиев, Алиев, Алькальде, Глотов

Предупреждения: Калугин, 17, Носков, 22

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