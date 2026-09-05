Нападающий Давид Караев отличился на 23-й минуте и принес гостям победу.
Таким образом команда из Челябинска продлила свою серию без побед до пяти игр подряд (4 поражения и ничья).
Первая лига
10 тур
Голы: Караев, 23
"Челябинск": Тусеев, Кочиев, Бердников, Борисов, Самойлов, Кертанов, Грибакин, Левин, Гаджимурадов, Сафронов, Урванцев
"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Маляров, Бугарин, Каптилович, Камилов, Немченко, Чурсин, Караев, Рубцов, Калмыков
Предупреждения: Самойлов, 9, Кертанов, 42, Гайдаш, 42, Калмыков, 52
Костромской "Спартак" одержал минимальную победу над "Челябинском"
"Челябинск" уступил на своем поле "Спартаку" из Костромы в 10-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Спартак" Кострома