Костромской "Спартак" одержал минимальную победу над "Челябинском"

Фото: ФК "Спартак" Кострома

Нападающий Давид Караев отличился на 23-й минуте и принес гостям победу.Таким образом команда из Челябинска продлила свою серию без побед до пяти игр подряд (4 поражения и ничья).: Караев, 23: Тусеев, Кочиев, Бердников, Борисов, Самойлов, Кертанов, Грибакин, Левин, Гаджимурадов, Сафронов, Урванцев: Гайдаш, Тарасов, Маляров, Бугарин, Каптилович, Камилов, Немченко, Чурсин, Караев, Рубцов, Калмыков: Самойлов, 9, Кертанов, 42, Гайдаш, 42, Калмыков, 52