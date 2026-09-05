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Костромской "Спартак" одержал минимальную победу над "Челябинском"

"Челябинск" уступил на своем поле "Спартаку" из Костромы в 10-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Нападающий Давид Караев отличился на 23-й минуте и принес гостям победу.

Таким образом команда из Челябинска продлила свою серию без побед до пяти игр подряд (4 поражения и ничья).

Первая лига

10 тур

Голы: Караев, 23

"Челябинск": Тусеев, Кочиев, Бердников, Борисов, Самойлов, Кертанов, Грибакин, Левин, Гаджимурадов, Сафронов, Урванцев

"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Маляров, Бугарин, Каптилович, Камилов, Немченко, Чурсин, Караев, Рубцов, Калмыков

Предупреждения: Самойлов, 9, Кертанов, 42, Гайдаш, 42, Калмыков, 52

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